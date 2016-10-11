Пожар в заброшенной пятиэтажке ликвидирован

Пожар в нежилой пятиэтажке в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Информация о пожаре в доме 17 на Кожевнической улице поступила спасателям в 7:07. Возгорание произошло на пятом этаже и кровле расселенной пятиэтажки.

Площадь пожара изначально составляла 80 квадратных метров. Позднее она увеличилась до 280 "квадратов".

В 8:35 возгорание было локализовано. В 9:29 пожар удалось полностью потушить. Пострадавших в результате инцидента нет. Движение наземного городского транспорта в районе пожара восстановлено.