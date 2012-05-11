"Ашан Лефортово" вскоре возобновит работу после пожара

Гипермаркет "Ашан", где в пятницу произошел пожар, вскоре возобновит работу, сообщает агентство "Прайм".

Ранее стало известно, что в магазине, расположенном на шоссе Энтузиастов, произошло возгорание. По имеющимся данным, огонь горел в отделе непродовольственных товаров на территории три квадратных метра. В здании объявили пожарную тревогу, было эвакуировано более тысячи покупателей. Сотрудники магазина справились с ЧП еще до прибытия пожарной команды, пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

"Работа гипермаркета временно приостановлена до устранения последствий возгорания. Магазин возобновит работу в течение ближайших часов", - уточнили в пресс-службе торговой сети.