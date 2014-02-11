Горящую квартиру в ВАО жильцы дома тушили с помощью ведер с водой

Фото: M24.ru

Пожар на первом этаже жилого дома произошел этой ночью на улице 11-я Парковая. Из-за припаркованных во дворе машин пожарные не смогли проехать к горящей квартире. Жителям пришлось тушить огонь с помощью ведер с водой, сообщает телеканал "Москва 24".

Возгорание произошло на кухне. По словам соседей, хозяин квартиры часто злоупотреблял алкоголем. Возможно, что его неосторожность и стала причиной пожара. Его, а также женщину с ребенком успели вывести из горящего помещения.

Спасателям, которые приехали на вызов, пришлось растягивать пожарные рукава длинною более ста метров. Только после этого через двадцать минут огонь в квартире удалось потушить. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Кухня выгорела полностью. Пострадавших нет.