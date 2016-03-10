Взрыв в жилом доме на юго-востоке Москвы: хроника ЧП

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Вечером в четверг в квартире жилого дома № 6 на 2-й Кабельной улице произошел взрыв, после которого начался пожар.

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В результате взрыва и пожара 13 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести, один человек погиб.

Среди пострадавших есть двое детей в возрасте одного года и восьми лет. Из дома были эвакуированы 45 жильцов.

Причины ЧП

На данный момент основной причиной взрыва в жилом доме в Следственном комитете назвали неосторожное обращение с открытым огнем во время строительно-монтажных работ. По сообщениям СМИ, в квартире устанавливали натяжные потолки.

В результате взрыва были повреждены четыре квартиры. Повреждены межкомнатные перегородки, двери и остекление, при этом несущие конструкции здания не пострадали.

Помощь пострадавшим

По словам префекта Юго-Восточного округа Андрея Цыбина, жильцов пострадавших квартир расселят в близлежащих гостиницах.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что квартиры, пострадавшие в результате взрыва, а также затопленные после тушения возникшего пожара, будут отремонтированы.

"Предстоит провести мероприятия по ремонту четырех квартир, провести мероприятия по ремонту тех квартир, которые пострадали от воды при тушении пожара", – сказал он.

По его словам, после того как следственная группа разрешит проводить работы, представители префектуры приведут в порядок подъезды жилого дома.

В ходе ликвидации пожара в доме было отключено газоснабжение.

"На данный момент газоснабжение дома отключено, угрозы для жизни граждан нет. В ходе визуального обследования установлено, что максимальное разрушение строительных конструкций находится в жилой комнате квартиры № 53, вдали от места расположения внутридомового газопровода и газоиспользующего прибора", – рассказала замгенерального директора по связям с общественностью ОАО "Мосгаз" Дарья Распопова.

По ее словам, непосредственно перед инцидентом заявок на утечку или запах газа в помещении не поступало. "Техническое состояние внутридомового газопровода и газоиспользующих приборов свидетельствует об отсутствии его повреждений и утечек газа. Техническое обслуживание дома проводилось 9 октября 2015 года, график обслуживания представлен на сайте компании. После получения разрешения штаба ликвидации ЧС газоснабжение дома будет восстановлено по штатной схеме", – отметила Распопова.

Расследование

По факту взрыва Следственный комитет начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые после ликвидации очага возгорания приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время ими будут опрошены соседи пострадавших, жильцы дома и иные вероятные очевидцы происшествия.

Также следователями будет назначен ряд экспертиз для установления точной причины произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.