На Севастопольском проспекте сгорел автобус

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На юго-западе Москвы днем 10 марта сгорел автобус, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Вызов на службу "01" поступил в 12.47, машина горела на Севастопольском проспекте. Прибывшие на место спасатели установили, что в салоне находились несколько пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт.

Ликвидировать пожар удалось в 13.50.

В районе ЧП – на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов – затруднено движение транспорта.

Похожий инцидент произошел 20 января на ТТК. Там недалеко от съезда на Нижегородскую улицу сгорел автобус, пострадавших нет. А в сентябре 2014 года на пересечении Орехового бульвара и Каширского шоссе неизвестные подожгли автобус, в результате пострадал водитель.