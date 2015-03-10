На Севастопольском проспекте сгорел автобус

Фото: M24.ru/Александр Авилов
На юго-западе Москвы днем 10 марта сгорел автобус, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.
Вызов на службу "01" поступил в 12.47, машина горела на Севастопольском проспекте. Прибывшие на место спасатели установили, что в салоне находились несколько пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт.
Ликвидировать пожар удалось в 13.50.
В районе ЧП – на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов – затруднено движение транспорта.
Похожий инцидент произошел 20 января на ТТК. Там недалеко от съезда на Нижегородскую улицу сгорел автобус, пострадавших нет. А в сентябре 2014 года на пересечении Орехового бульвара и Каширского шоссе неизвестные подожгли автобус, в результате пострадал водитель.