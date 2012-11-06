При пожаре в приюте для бездомных животных погибли 12 питомцев

В Москве сгорел приют для бездомных животных

В понедельник в Москве загорелся приют для животных на улице Пруд-Ключики, погибли 12 животных. Сотрудники приюта уверены, что огонь возник в результате поджога. Кроме этой версии полиция рассматривает также возможность замыкания электропроводки.

В результате пожара уничтожены часть помещения и материалы для утепления построек. Пожарные приехали на место происшествия быстро и в течение нескольких минут потушили пламя, однако часть питомцев остались под завалами сгоревших строений.

В настоящее время сотрудники приюта устанавливают новые бытовки для животных.

Отметим, что в последнее время в Москве набирает обороты деятельность так называемых догхантеров – недовольные большим количеством бездомных собак и нарушением правил выгула питомцев из хозяевами травят животных на улицах. 28 октября около тысячи москвичей приняли участие в митинге против убийства четвероногих.