Частный дом сгорел в Подмосковье

Фото: кадр из видео "Мобильный репортер"

Частный дом сгорел в подмосковном Воскресенске. Огонь вспыхнул в одной из комнат дома, сообщает "Мобильный репортер".

Пожарных вызвали бдительные соседи, которые заметили как из-под крыши валит дым, а на стуки в дверь хозяева не отзывались. К прибытию спасателей большая часть дома уже была охвачена огнем, пламя угрожало перекинуться на соседние здания.

Во время тушения возгорания из окон выпрыгнули хозяева дома. По их словам, внутри оставались газовые баллоны. Позже пожарные вынесли их на улицу.

На ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. В результате возгорания ожоги получил хозяин дома, но он скрылся с места происшествия, не дождавшись врачей скорой помощи.

В настоящее время выясняется причина возгорания.