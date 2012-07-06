Теплоход "Сергей Абрамов" мог сгореть из-за окурка

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Пожар на борту теплохода "Сергей Абрамов", произошедший 14 ноября 2011 года, мог начаться из-за непотушенной сигареты.

"Следствие получило заключение экспертов. Согласно ему, очаг пожара находился в кормовой части судна, во внутреннем объеме второй по счету каюте слева по коридору – то есть в зоне, которую занимал экипаж. Причиной пожара мог послужить малокалорийный источник тепла либо открытый источник огня – то есть непотушенные окурок или спичка", – сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Кто занимал эту каюту и мог в ней курить, пока не установлено.

Также до сих пор не определена сумма ущерба от пожара на теплоходе, поскольку владелец судна не передал соответствующие документы следствию.

В настоящее время теплоход "Сергей Абрамов" находится в Северном речном порту, где и произошел пожар. К дальнейшей эксплуатации он не пригоден.

Теплоход "Сергей Абрамов" (прежние названия – "Дружба", "Капитан Рачков") был построен в Чехословакии в 1960 году. В 2007 году на борту этого судна проходили съемки российского фильма "День выборов".

14 ноября 2011 года на борту теплохода вспыхнул пожар, в результате которого погиб человек.