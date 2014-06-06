График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

06 июня 2014, 19:46

Происшествия

В Воскресенском районе горит 600 кв. метров леса

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером в пятницу в Воскресенском районе Подмосковья произошел природный пожар. Огонь вспыхнул на территории Виноградовского лесничества. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18.05. Огнем охвачено 600 квадратных метров леса.

Напомним, ранее 6 июня сообщалось о природном пожаре в Луховицком лесничестве.

Как ранее сообщало издание M24.ru, с 6 по 9 июня на территории земель лесного фонда Шатурского, Орехово-Зуевского, Ногинского, Егорьевского, Луховицкого, Виноградовского, Ступинского лесничеств и лесничества "Русский лес" введено ограничение пребывания граждан. Также запрещается въезд на данные территории транспортных средств.

Такие меры вводятся в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесах и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки. Въезд в леса будет перекрыт шлагбаумами.

пожары лес чп мо

