В Воскресенском районе горит 600 кв. метров леса

Фото: ИТАР-ТАСС

Вечером в пятницу в Воскресенском районе Подмосковья произошел природный пожар. Огонь вспыхнул на территории Виноградовского лесничества. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 18.05. Огнем охвачено 600 квадратных метров леса.

Напомним, ранее 6 июня сообщалось о природном пожаре в Луховицком лесничестве.

Как ранее сообщало издание M24.ru, с 6 по 9 июня на территории земель лесного фонда Шатурского, Орехово-Зуевского, Ногинского, Егорьевского, Луховицкого, Виноградовского, Ступинского лесничеств и лесничества "Русский лес" введено ограничение пребывания граждан. Также запрещается въезд на данные территории транспортных средств.

Такие меры вводятся в связи с установлением IV класса пожарной опасности в лесах и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки. Въезд в леса будет перекрыт шлагбаумами.