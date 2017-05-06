Девять человек остаются в больницах после пожара на Профсоюзной улице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Девять человек остаются в больницах после пожара в высотке на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя скорой помощи.

Состояние одного из пациентов медики оценивают как тяжелое. Всего при пожаре в 40-этажном доме комплекса "Дирижабль" пострадал 31 человек. 11 были госпитализированы.

Возгорание произошло 5 мая вечером на минус первом этаже. Полностью потушить огонь пожарным удалось за полтора часа. Сначала пожару присвоили третий ранг сложности, потом снизили до второго. Спасатели эвакуировали из здания 155 человек. 28 человек пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Сейчас следователи проводят проверку по факту возгорания. Если выяснятся нарушения в противопожарной безопасности, будет заведено уголовное дело.