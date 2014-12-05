На западе Москвы горел вагон электрички

В вагоне электрички Москва - Калуга произошел пожар

На западе Москвы недалеко от станции Москва-Сортировочная горел вагон электропоезда, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

По данным спасателей, вагон был отцеплен, на месте работали пожарные расчеты. В пресс-службе РЖД отметили, что движение по железнодорожным путям временно ограничено, в связи с чем некоторые поезда будут отклоняться от расписания.

Ликвидировать возгорание удалось в 10.13, в тушении принимал участие пожарный поезд. в результате ЧП никто не пострадал.

Добавим, что в октябре на том же направлении был похожий случай: в тупике на Киевском вокзале горел вагон электрички. Электропоезд загорелся в тупике рядом с платформой "Студенческая". Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.