Зрителям "Школы современной пьесы" вернут деньги за билеты

Худрук "Школы современной пьесы" рассказал про будущее своего театра

Театр "Школа современной пьесы" сгорел почти полностью в результате крупного пожара в минувшее воскресенье. Можно сказать, что "Школа современной пьесы" в этом году таким образом открыла свой 25 юбилейный театральный сезон.

Как сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" художественный руководитель театра "Школа современной пьесы", режиссер-постановщик "Русского варенья" Иосиф Райхельгауз, билеты были проданы на все спектакли вплоть до Нового года. Деньги будут обязательно возвращены всем зрителям. Для этого в театре создается специальная касса возврата. Помимо этого деньги за несостоявшиеся спектакли можно будет получить и в других местах приобретения билетов. Он также заверил, что ближайшие гастроли театра в Новосибирске состоятся.

Зрителям вернут деньги за спектакли "Школы современной пьесы"

Решение о том, в каком месте теперь будет временно находиться театр и что делать с пострадавшим от пожара зданием, примет мэр Москвы, добавил Иосиф Райхельгауз.

Худрук театра также отметил, что сейчас "Школе" подыскивают временную сцену.

Так, например, союз театральных деятелей предложил "Школе современной пьесы" давать спектакли в центре "На Страстном". Также свои площадки предложили "Гоголь-центр" и "Школа драматического искусства".

Напомним, "Школа современной пьесы" загорелась 3 ноября около полудня и полыхала более двух часов. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По словам пожарных, тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок.

В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы". Маленьких зрителей успели вовремя вывести из горящего здания. Всего было эвакуировано 300 человек, никто не пострадал.

Ущерб, который принес этот пожар, оценить еще не успели, однако сотрудники театра говорят о том, что все декорации и большинство костюмов пришли в негодность: то, что не успел испортить огонь, было залито водой.