05 июля 2015, 15:52

Происшествия

На востоке столицы произошел пожар в жилом доме

Фото: m24.ru

В квартире на востоке столицы произошел пожар. Экстренные службы эвакуировали жильцов дома, сообщает Агентство "Москва".

Загорелась квартира по адресу: Открытое шоссе, дом 28. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведется тушение огня.

Напомним, сегодня на севере столицы произошел пожар в складском помещении торгового центра, расположенного на Дмитровском шоссе. Возгорание потушили.

Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб вывели сотрудников и посетителей торгового центра из горящего здания.

В 9.56 пожар был ликвидирован. В настоящее время выясняются причины возгорания.

