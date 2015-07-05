На востоке столицы произошел пожар в жилом доме

Фото: m24.ru

В квартире на востоке столицы произошел пожар. Экстренные службы эвакуировали жильцов дома, сообщает Агентство "Москва".

Загорелась квартира по адресу: Открытое шоссе, дом 28. По предварительным данным, пострадавших нет. Ведется тушение огня.

Напомним, сегодня на севере столицы произошел пожар в складском помещении торгового центра, расположенного на Дмитровском шоссе. Возгорание потушили.

Прибывшие на место происшествия работники экстренных служб вывели сотрудников и посетителей торгового центра из горящего здания.

В 9.56 пожар был ликвидирован. В настоящее время выясняются причины возгорания.