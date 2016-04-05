Повторного возгорания в здании Минобороны на Знаменке нет – МЧС

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В здании Минобороны на Знаменке не происходит повторного пожара. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Между тем в ведомстве подтвердили, что в строении происходит тление перекрытий между третьим и четвертым этажами. Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, площадь тления составляет около 10 квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что огнеборцы снова выехали к зданию Минобороны на улице Знаменка из-за сообщения о тлеющих перекрытиях.

Напомним, пожар в строении, где располагается имущественный департамент Минобороны, начался утром в воскресенье, 3 апреля. Ему был присвоен наивысший уровень сложности.

Возгорание тушили более девяти часов. В ликвидации огня принимали участие около 200 сотрудников экстренных служб и порядка 70 единиц пожароспасательной техники. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи метров.

Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу дал задачу восстановить исторический облик пострадавшего здания в максимально сжатые сроки. Военные следователи уже начали проверку причин пожара.