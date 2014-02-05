Форма поиска по сайту

05 февраля 2014, 10:39

Происшествия

Число пожаров на стройках Москвы сократилось после увеличения штрафов

Фото: m24.ru

В 2013 году столичные строители были оштрафованы за нарушение пожарной безопасности на 27,5 млн рублей, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

При этом число пожаров на строительных объектах постоянно снижается. Власти связывают это с ростом суммы штрафов в среднем на 20-50% в год и с повышением уровня организации строительного производства.

"Количество бытовых городков, оборудованных пожарной сигнализацией, приближается к 100%, хотя раньше это было редкостью. Строителям выгоднее соблюдать требования пожарной безопасности, чем платить миллионы штрафов", - заявил начальник Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора Николай Беляев.

Он добавил, что в январе 2014 года на строительных объектах произошло шесть пожаров. За нарушения требований пожарной безопасности при строительстве предусмотрен штраф в размере до 600 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 60 суток.

