На "Войковской" загорелось строящееся здание

Фото: Александр Гортинский

На севере столицы произошел крупный пожар на стройплощадке. Горит строящееся здание рядом с торговым центром "Метрополис", сообщает корреспондент m24.ru.

Издалека заметен столб густого черного дыма. На месте работают несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, горят стройматериалы.

Площадь пожара устанавливается. Эвакуация людей из горящего здания не проводилась. По сообщению очевидца, к месту событий продолжают прибывать новые пожарные расчеты.

Фото: Александр Гортинский

Отметим, что это уже не первый случай за этот год, когда в районе "Войковской" происходит серьезный пожар.

22 апреля на Коптевской улице загорелся склад, площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Возгорание началось в районе дома №65. Там находится двухэтажное здание из кирпича и железа.

На месте работали несколько пожарно-спасательных расчетов. Густой черный дым ветром разнесло на несколько районов Северного округа. Сирены были слышны на "Войковской", "Соколе" и на Дмитровском шоссе.

Спустя несколько часов пожар удалось полностью потушить. В результате инцидента никто не пострадал.