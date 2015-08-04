Фото: 50.mchs.gov.ru

В Подмосковье сгорел рейсовый автобус. В результате инцидента никто не пострадал, в момент возгорания автобус был пуст, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел в 9.10 в деревне Дмитровка Чеховского района Подмосковья. Пламя потушили силами одного пожарного расчета.

Напомним, 13 июля у станции метро "Кантемировская" загорелся рейсовый автобус. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Водитель автобуса справился с возгоранием до прибытия спасателей. При пожаре никто не пострадал.

В конце июня схожий инцидент произошел с троллейбусом у станции метро "Щелковская". Пассажиров быстро эвакуировали, а пожар потушили.

А 17 июня в аэропорту Шереметьево загорелся рейсовый автобус. Пожар произошел у терминала F.

Из автобуса были эвакуированы 60 пассажиров, пострадавших в результате инцидента не было. Вскоре спасатели ликвидировали пожар, однако салон автобуса успел выгореть полностью.