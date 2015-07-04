Форма поиска по сайту

04 июля 2015, 14:00

Происшествия

Пожар в одном из павильонов ВДНХ полностью ликвидирован

В одном из зданий на территории ВДНХ произошло задымление

Полностью ликвидировано возгорание в павильоне на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Ранее стало известно, что на ВДНХ в одном из павильонов произошло задымление

Возгорание произошло в цокольном помещении 3-этажного павильона номер 69. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС эвакуировали более 50 посетителей. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты устанавливают причину происшествия.

