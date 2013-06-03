В Химическом институте на юго-востоке Москвы произошел пожар

На Угрешской улице на юго-востоке Москвы произошел пожар в 4-этажной пристройке к Институту химических средств защиты растений.

Как сообщает пресс-служба столичного управления МЧС, на первом этаже здания горела магниевая стружка. Из здания были эвакуированы 8 человек.

На месте тушения работали девять автоцистерн, две лестницы, два насоса и автомобиль порошкового тушения. В 17.56 пламя было локализовано, а в 18.10 пожар был полностью потушен. Его площадь составила 30 квадратных метров.