На электроподстанции в центре Москвы произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На электроподстанции в центре столицы загорелось оборудование, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в административном здании на улице Россолимо в 11:02. Первые спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 11:07.

В 11:40 возгорание было локализовано. Площадь пожара составила два квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.

Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города, здание принадлежит ПАО "Россети".