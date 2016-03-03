На электроподстанции в центре Москвы произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов
На электроподстанции в центре столицы загорелось оборудование, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.
Возгорание произошло в административном здании на улице Россолимо в 11:02. Первые спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 11:07.
В 11:40 возгорание было локализовано. Площадь пожара составила два квадратных метра. Информация о пострадавших не поступала.
Как добавляет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города, здание принадлежит ПАО "Россети".