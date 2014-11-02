В пожаре на юге столицы погиб один человек

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На юге Москвы горела квартира, есть пострадавшие, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в доме №30 улице Чертановская. Пожарные прибыли на место происшествия в 20.04, а уже в 20.35 огонь в квартире удалось ликвидировать.

В пожаре пострадали два человека. Они были доставлены в больницу. Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы, один из пострадавших скончался в машине "скорой помощи". Причины возгорания в данный момент уточняются.