Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа 2016, 14:25

Происшествия

13 человек спасли из пожара на юго-западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло в 12:52 в доме №7 на Голубинской улице. Загорелась обшивка двух дверей в приквартирном холле на восьмом этаже. Площадь пожара составила около 16 квадратных метров.

При тушении возгорания сотрудники МЧС спасли 13 человек, в том числе троих детей. В 13:39 огонь был ликвидирован. Как добавляет Агентство "Москва", при пожаре пострадал один человек.

пожары возгорания чп Голубинская улица

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика