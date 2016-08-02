Форма поиска по сайту

02 августа 2016, 11:50

Происшествия

В строящемся корпусе Морозовской больницы из-за пожара эвакуировали 400 человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Около 400 рабочих эвакуировали из-за пожара в строящемся здании на территории Морозовской больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Пожар произошел в подвале семиэтажного строящегося здания. Людей эвакуировали до прибытия спасателей. Как уточнили m24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание произошло в 3-м Люсиновском переулке. Там загорелся строительный мусор на площади 30 квадратных метров.

В 10:15 пожар ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

пожары ЧП возгорания Морозовская больница

