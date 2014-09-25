В детском саду на юго-востоке столицы произошло задымление

Фото: m24.ru

В четверг, 25 сентября, произошло задымление в административном корпусе детского сада на юго-востоке столицы. Причиной инцидента послужило короткое замыкание, произошедшее в подвале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о ЧП поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 14.55. Задымление было зафиксировано на улице Ташкентская, дом 3, корпус 2.

Спасатели, уже через несколько минут прибывшие на место происшествия, эвакуировали детей и персонал. Было установлено, что горения в подвале, где произошло короткое замыкание, не возникло.

По данным МЧС, на месте ЧП обстановка спокойная, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины замыкания.

Напомним, что летом произошел пожар в детском саду в Подмосковье. Из учреждения тогда эвакуировали 77 человек.