02 марта 2015, 18:55

Безопасность

История одного героя: Пожарный Роман Фирсов спас двух детей из горящей квартиры

Спасенная семья объявила благодарность пожарникам

На территории 9-й пожарной части столицы прошла необычная церемония. Спасенная семья пришла поблагодарить огнеборцев, которые спасли двух детей и их отца.

Пожар произошел 19 февраля в одной из квартир дома 12 по Зоологической улице. Дом находится очень близко от пожарной части, огнеборцы прибыли почти мгновенно. Но к тому времени пламя охватило почти всю квартиру, хозяин жилья, забрав двух маленьких детей, выбежал на балкон. Из окон квартиры валил густой черный дым.

Ситуация была сложная: взломать входную дверь было нельзя - дым сразу пошел бы на балкон, что вызвало бы серьезное отравление находившихся там людей. Пожарные приняли решение спасти людей с помощью штурмовой лестницы.

Фото: M24.ru

Начальник караула Роман Фирсов поднялся по лестнице на шестой этаж и эвакуировал детей. Следом за ними по лестнице спустился хозяин квартиры. Теперь родители считают Фирсова крестным отцом своих детей. Да и сам пожарный не считает произошедшее рядовой спасательной операцией.

Спасенная семья приняла решение отблагодарить пожарных. Роман показал детям, как работают огнеборцы и провел для маленьких посетителей экскурсию по пожарной части.

Впрочем, сам он, считает все произошедшее не подвигом, а "тем, что должен был совершить на моем месте каждый".

Рассказ пожарного

О том, как москвичи реагируют на пожары:

- Довольно часто соседи помогают, приезжаешь, они уже пытаются организовать все своими силами. Встречают, показывают, что горит. Народ у нас ответственный.

О работе в пожарной части:

- Я в этой части работаю уже 17 лет. Уйти? Невозможно, это все равно что любимой женщине изменить. А как пожарным стал уже не помню, случайно как-то получилось.

О резонансных пожарах:

- Запомнился первый большой пожар, в тушении которого я участвовал. Это, по-моему 1998 год, когда горел Морфлот. Возгоранию присвоили пятый номер, тушили несколько суток. Пожар на шинном заводе я не застал еще, а когда Манеж горел - туда не ездил. Но мои ребята участвовали.

О причинах пожаров:

- В основном, они из-за халатности происходят. Зимой люди греются, начинают утепляться, накрывать обогреватели. Еще часто бывают проблемы с электропроводкой, все-таки Пресня уже старый район.

О спасении детей:

- Не герой я. Не считаю себя таким. Это наша работа и без личного состава не такой уж я и герой. Вот они - герои.

Роман Фирсов
начальник караула пожарной части

Василий Макагонов

Сюжет: Добрые новости
