12 июля 2016, 16:43

Безопасность

LIVE: как обеспечивается безопасный отдых в столице

14 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме: "Жаркий летний период: пожарная безопасность и водные объекты".

О патрулировании и охране природных территорий, предназначенных для пикников и купания, расскажут:

  • заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Сергей Лысиков;
  • заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков;
  • начальник управления оперативного планирования и организации деятельности пожарно, спасательных сил департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Вагиф Мирмовсум;
  • заместитель начальника государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" по пожаротушению и аварийно-спасательным работам Владимир Шашин;
  • начальник государственного казенного учреждения "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян.

Смотрите прямую трансляцию 14 июля в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда: 13 июля, 14:30
  • Кто: Дмитрий Семенов

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
