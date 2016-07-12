LIVE: как обеспечивается безопасный отдых в столице

14 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме: "Жаркий летний период: пожарная безопасность и водные объекты".
О патрулировании и охране природных территорий, предназначенных для пикников и купания, расскажут:
- заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России Сергей Лысиков;
- заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков;
- начальник управления оперативного планирования и организации деятельности пожарно, спасательных сил департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Вагиф Мирмовсум;
- заместитель начальника государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" по пожаротушению и аварийно-спасательным работам Владимир Шашин;
- начальник государственного казенного учреждения "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян.
Смотрите прямую трансляцию 14 июля в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 13 июля, 14:30
- Кто: Дмитрий Семенов