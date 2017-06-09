Два человека погибли при пожаре на складе у Киевского вокзала



Два человека стали жертвами пожара в складских помещениях около площади Киевского вокзала, сообщает пресс-служба МЧС в Twitter. Тела погибших обнаружили при разборе завалов после ликвидации возгорания.

ЧП произошло в двухэтажном здании склада по адресу: Киевская улица, дом 7. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, к тушению привлекался пожарный поезд РЖД.

В 13:45 возгорание локализовали, в 14:42 – ликвидировали. В районе пожара провели замеры воздуха. Отмечается, что допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.