Россияне в результате землетрясения в Непале не пострадали

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Граждан России нет среди пострадавших и погибших в результате землетрясения в Непале, заявил журналистам замглавы МЧС РФ Владимир Степанов.

"По данным МИД, россиян среди погибших и пострадавших нет. Также мы получили подтверждение, что группы российских туристов, совершавших восхождение на Эверест, чувствуют себя хорошо", - передает слова Степанова "Интерфакс".

МЧС организовало круглосуточное взаимодействие с посольством России в Непале, департаментом ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России, Ростуризмом и другими федеральными органами.

Напомним, землетрясение произошло в Непале 25 апреля. В результате погибли свыше двух тысяч человек.

В самом Непале, по последним сведениям, погибли 1953 человека, еще 53 погибших обнаружены в Индии. Количество пострадавших превышает 4 тысячи человек.

Утром 26 апреля сейсмологи зафиксировали новый подземный толчок магнитудой 6,7 примерно в 60 километрах к востоку от Катманду. 25 апреля самым мощным был первый толчок магнитудой 7,9, в дальнейшем в течение дня произошло еще около 15 землетрясений.