На станции метро "Проспект Мира" на рельсы упал 19-летний москвич

Фото: ИТАР-ТАСС

19-летний москвич упал во вторник, 23 сентября, на рельсы на станции метро "Проспект Мира". Молодой человек жив, в настоящее время ему оказывают помощь в Первой градской больнице.

По предварительным данным, житель столицы упал на пути по собственной неосторожности, сообщили Агентству "Москва" в УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. "Парня сразу подняли с рельсов, у него небольшая гематома на голове", - рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Движение поездов в метро, по словам полицейского, из-за инцидента не прерывалось, так как падение произошло сразу после отправления поезда. В пресс-службе столичной подземки, впрочем, сообщили, что напряжение на втором пути со станции "ВДНХ" до станции "Китай-город" на время все же снималось. В 13.34 движение поездов было восстановлено.

По данным "Интерфакса", молодой человек, упавший на рельсы, пытался покончить жизнь самоубийством.