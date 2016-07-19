Франция подтвердила смерть второй россиянки в Ницце

Фото: AP/Claude Paris

Французская полиция подтвердила смерть второй россиянки при ЧП в Ницце, когда грузовки въехал в толпу отдыхающих, сообщает ТАСС.



Речь идет об Алине Богдановой. По данным дипломатов, остается неизвестной судьба еще одной гражданки РФ – Татьяны Мухамедовой. РИА Новости добавляет, что в Ницце скончалась супруга пострадавшего россиянина, однако есть ли у нее гражданство РФ, выясняется.

Всего пострадали пятеро россиян, причем одна из них уже улетела из Франции в Россию. Еще одна пострадавшая пока находится в больнице.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день на Английской набережной в Ницце собралось большое количество людей, и в образовавшуюся толпу на грузовике на большой скорости врезался мужчина. Водитель был застрелен полицией.

Позже он был опознан как Мохаммед Ляуэж Булель, 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Жертвами атаки стали 84 человека.