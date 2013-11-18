Форма поиска по сайту

18 ноября 2013, 14:14

Происшествия

Более 80 пострадавших из Загорских Далей все еще живут в общежитии

Пострадавшие от взрыва бытового газа до сих пор находятся в гостиницах

Восемьдесят шесть пострадавших от взрыва газа в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района Подмосковья по-прежнему живут в санатории "Загорские Дали" и в общежитии "Пересвет", сообщает в понедельник телеканал "Москва 24".

Планируется, что пострадавшие будут жить в общежитии и санатории, пока их квартиры не восстановят.

Напомним, взрыв, унесший жизни семи человек, произошел утром 11 ноября в девятиэтажном жилом доме. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Возбуждено уголовное дело. Пострадавший дом планируют восстановить до февраля 2014 года.

