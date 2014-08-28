Москва выделит 50 млн рублей на поддержку многодетных семей

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Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичное правительство выделит 50 миллионов рублей региональной организации "Объединение многодетных семей Москвы". Деньги будут направлены на поддержку и защиту многодетных семей.

В документе, размещенном на сайте московского правительства, указано, что "Объединение многодетных семей Москвы" будет также обеспечивать "пропаганду семейных ценностей" на бюджетные средства. Часть субсидии направят и на непосредственное обеспечение деятельности самой организации – в том числе содержание здания на Садово-Триумфальной, в котором она располагается.

Контролировать ход выполнения постановления возложили на заместителя мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонида Печатникова.

"Объединение многодетных семей Москвы" "Объединение многодетных семей Москвы" было создано весной этого года, располагается оно по адресу Садово-Триумфальная, дом 16, строение 2. Приемная для посетителей работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. "Объединение многодетных семей Москвы" было создано весной этого года, располагается оно по адресу Садово-Триумфальная, дом 16, строение 2. Приемная для посетителей работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. Организация помогает многодетным семья решать вопросы, касающиеся социальной поддержки.





На сегодняшний день в столице проживают 94 тысячи многодетных семей. В них воспитываются почти 240 тысяч ребятишек. Москва является единственным регионом России, в котором многодетной семья признается до тех пор, пока последнему ребенку не исполнится 18 лет.

Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, число многодетных семей в столице выросло на 5 тысяч за 2013-2014 годы. В 2014 на социальную поддержку многодетных семей и сирот выделено более 42 миллиардов рублей. Половину из них составляют денежные выплаты.