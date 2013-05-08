Форма поиска по сайту

08 мая 2013, 15:35

Экономика

Женщины, уволенные в период декрета, будут получать 40% от зарплаты

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о размере пособий для женщин, уволенных в период декретного отпуска. Они будут получать 40 процентов от среднего заработка по месту предыдущей работы.

Документ, подписанный президентом, размещен на официальном портале правовой информации.

Сейчас эта категория женщин получает фиксированное пособие, вне зависимости от величины прежнего дохода. При этом матери, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком, имеют право на пособия в размере 40 процентов от своей средней зарплаты.

Беременные женщины являются одной из самых защищенных Трудовым кодексом категорий населения. Уволить беременную женщину можно только при ликвидации предприятия или при аналогичных обстоятельствах.

Напомним, 19 апреля соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении.

