Ежемесячный доход инвалидов ВОВ приблизился к 36 тысячам рублей

Фото: M24.ru

Доход инвалидов Великой Отечественной войны в Москве увеличился до 35 тысяч 800 рублей в месяц. Такие данные привел замглавы департамента соцзащиты Москвы Андрей Бесштанько на заседании Мосгордумы.

По данным Бесштанько, в Москве проживает 154 тысячи ветеранов ВОВ, при этом величина выплат ветеранам растет: труженик тыла получает ежемесячно 19 тысяч 300 рублей, а участник обороны Москвы - 25 тысяч рублей.

В бюджете Москвы заложено 15 миллионов рублей на выполнение адресных программ материальной помощи инвалидам, сообщается на официальной странице Мосгордумы в LiveJournal.

Депутаты отметили, что с 2012 года в столице проводится анкетирование ветеранов ВОВ, в ходе которого выясняются их потребности в бытовой технике и денежных средствах. В прошлом году сотрудники соцзащиты исследования условия жизни одиноко проживающих вдов и участников войны, а в этом году особое внимание уделят "детям войны".

Примерно 26 тысяч московских ветеранов войны пользуются "тревожной кнопкой", которая позволяет вызвать на дом работников экстренных служб в случае проблем со здоровьем.