Интернет-покупки до 500 евро не будут облагаться пошлинами - Улюкаев

Порог беспошлинной интернет-торговли, выше которого заказанные за рубежом товары будут облагаться дополнительными таможенными сборами, будет снижен с нынешних 1000 евро до 500 евро в месяц. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

По его словам, почтовые отправления стоимостью до 500 евро - это в основном "потребление домашних хозяйств".

"Если посмотреть график интернет-покупок, то видно, что на посылки стоимостью свыше 500 евро, а это 2 процента всех отправлений, приходится примерно 30 процентов стоимостного объема. Считается, что бизнес начинается за этой гранью. И совершенно непонятно, почему он должен быть освобожден от таможенных пошлин, если получает товары из-за границы по почте. А посылки стоимостью до 500 евро - это, как правило, потребление домашних хозяйств, люди покупают для себя, и такие посылки дополнительно облагаться не будут", - сказал Улюкаев.

Напомним, что законопроект об ограничении беспошлинного ввоза товаров для личного пользования был подготовлен Минфином в июне 2014 года. В нем было прописано, что если стоимость ввозимых товаров превышает €150 в месяц, то покупатель должен будет заплатить пошлину в размере 30% от общей суммы.

Однако чуть позже в правительстве было решено пересмотреть величину порога.

Сейчас порядок освобождения от таможенных платежей за товары, доставляемые по почте из-за рубежа в рамках Таможенного союза, регулируется межправительственным соглашением союза. Таможенные платежи не взимаются за доставляемые по почте или экспресс-доставкой товары, если их совокупная стоимость в течение месяца не больше тысячи евро, а суммарный вес не превышает 31 кг.

Если же вес и сумма оказывается больше этих показателей, пошлина взимается в размере 30 процентов от таможенной стоимости товаров.