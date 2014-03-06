На портале Музеев Кремля у каждого памятника появился свой сайт

kreml.ru

Музей-заповедник "Московский Кремль" запустил новый интернет-портал, на котором посетители смогут познакомиться с расписанием всех выставок, лекций и культурных программ музеев, купить билет в режиме online и узнать ассортимент музейного магазина. Ресурс состоит из девяти сайтов, посвященных архитектурным памятникам Кремля. Здесь можно узнать историю соборов, названия икон, размещенных в них, а также познакомиться со списком научной и популярной литературы, написанной о памятниках.

Одним из главных преимуществ портала станут виртуальные экскурсии по всему заповеднику, на которых можно рассмотреть мельчайшие детали архитектурных памятников и элементы их экспозиций.

"Мы впервые покажем наши соборы изнутри. На портале можно будет рассмотреть не только экспонаты наших музеев и живопись, которая последнее время вызывает большой интерес у искусствоведов", - рассказала директор Музея Московского кремля Елена Гагарина, на пресс-конференции, посвященной новому порталу.

По словам заместителя директора музея Ольги Дмитриевой, виртуальному посетителю удастся увидеть не только те фрески, которые видят обычные гости музея, но и заглянуть под купола соборов. При этом сотрудники музея не боятся, что интерактивный портал переманит реальных посетителей в Сеть: портал должен стать красивым приглашением в музей для москвичей и гостей столицы, и неплохим утешением для тех, кто в Москву приехать не может.

"Не так много людей могут посмотреть Кремль, - считает Гагарина, - Поэтому мы считаем необходимым показывать все памятники нашего музея, все архитектурные шедевры, построенные великими мастерами. В этом, в какой-то степени, выражается наша гражданская позиция".

Помимо виртуальных экскурсий на портале сохранится и традиционная галерея изображений, при этом некоторые экспонаты интернет-музея представлены в 3D формате. В скором времени в Сеть будут выложены и записи лекций сотрудников музея. Уже сейчас в одном из разделов можно увидеть видео-анонсы подготовленных выставок, которые будут проводиться и в России, и за рубежом.

Портал интересен для посетителей всех возрастов. Страничка "Образование" предполагает деление пользователей на возрастные и социальные категории (учителя, родители, школьники, студенты), для самых маленьких есть даже раздел "Игротека", где будут собраны развивающие интернет-игры. Для аудитории постарше на портале выложат PDF-версии статей и книг об истории музея. Информацию о книгах можно найти и в разделе "Музейный магазин", где есть аннотации всех изданий, подготовленных музеем за последнее время. К сожалению, купить книги или сувениры через портал невозможно, так что за понравившимся товаром придется все-таки зайти в реальный, а не виртуальный магазин.

"Разрабатывая сайт музея, мы исходили из трех главных принципов: сохранить лучшие качества нашего ресурса и сделать мощный образовательный портал, сделать наш портал более современным с технологической точки зрения, ну и третье - помочь нашим посетителям спланировать поход в Музей", - рассказывает Ольга Дмитриева.

Важным приобретением новой версии стала интернет-продажа билетов. По словам разработчиков, это также облегчает планирование экскурсии: посетителям не придется стоять в длинных очередях в кассу. Однако эта функция пока доступна только тем, кто готов купить билет за полную стоимость.

"Здесь нет льготных категорий, потому что человек, обладающий льготой, должен подтвердит ее, но я надеюсь, что со временем мы придумаем какую-нибудь конфигурацию, которая бы облегчила покупку билетов и льготникам", - поясняет Дмитриева.

Пока портал действует как пилотный проект, на нем нет полной информации со старого сайта, который, кстати, по-прежнему работает, но в другом домене, до сих пор не открыты некоторые страницы.

"Мы вынуждены были написать весь алгоритм и выстроить всю логику заново, - рассказывает заместитель генерального директора компании-разработчика Антон Пустеленин. – Сейчас мы продолжаем ежедневно выгрузку старой информации на новый сайт".

И создатели портала, и руководство музея надеются на то, что новый проект окажется интересен интернет-пользователям, и привлечет на территорию Московского Кремля еще больше посетителей.