Как оформить пособие по рождению ребенка через портал Госуслуг

Для оформления пособия на ребенка на портале Госуслуг необходимо: на главной странице сайта выбрать раздел электронные услуги, в каталоге выбрать "получение пособий и компенсаций", заполнить анкетные данные и данные документа, удостоверяющего личность, выбрать нужные категории, выбрать государственные услуги, которые могут быть предоставлены, выбрать способ получения выплат из предложенных вариантов.

Далее можно прикрепить дополнительные документы, предоставляемые по желанию, подтвердить свое согласие с условиями предоставления услуги, подать заявление.

Посмотреть статус поданного заявления и сформированный документ можно в "Личном кабинете".

Услугу физическим лицам бесплатно предоставляет департамент социальной защиты населения города Москвы. Срок предоставления услуги - 10 рабочих дней.