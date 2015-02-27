В Тверской области спасли трех брошенных медвежат

Фото: mpr-tver.ru

В Тверской области спасли трех двухмесячных медвежат, которых бросила напуганная людьми медведица, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Тверской области.

Происшествие случилось 25 февраля в лесу, расположенном в Спировском районе Тверской области. Во время работы местный лесник провалился под снег и оказался в медвежьей берлоге. Испуганная медведица сбежала, оставив трех двухмесячных медвежат. О случившемся сообщили Госинспекцию по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области.

В таком юном возрасте у медвежат не было шанса выжить в одиночку. В условиях холода детеныши получили бы воспаление легких. В итоге найденышей осмотрел ветеринар, после чего их передали на биостанцию "Чистый лес", расположенную в деревне Бубоницы Тверской области.

Отмечается, что за медвежатами-сиротами на биостанции ухаживают с 1990 года. Специалисты сообщают, что случаи, когда медведица-мать, потревоженная людьми или собаками, оставляет своих медвежат, не редки. К сожалению, вовремя помочь малышам получается не всегда.

Напомним, в сентябре столичные судебные приставы забрали у дрессировщицы медведя, которого она держала в "ГАЗели". О том, что животное держат в клетке в грузовике в районе Измайлово, стало известно осенью 2012 года. Тогда это был медвежонок, он принадлежал пенсионерке-дрессировщице Елене Волосевич. По ее словам, она занимается дрессировкой таких животных не один десяток лет и зарабатывает тем, что выезжает с ним на корпоративы и утренники.

Однако местные жители были недовольны таким "соседством" и пожаловались властям. Специалисты департамента природопользования установили, что животное содержится в ненадлежащих условиях, и через суд попытались забрать медведя. Ведомство выиграло процесс, и суд обязал отдать животное.

Приставы узнали, где находится участок, где держат животное, и прибыли на место. Хозяйки там не оказалось, но медведя нашли – он сидел в клетке. Специалисты департамента природопользования забрали животное и передали его в питомник,.