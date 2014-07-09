Реабилитационный комплекс "Незнайка" примет беженцев с Украины

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Жилой реабилитационный комплекс "Незнайка" предоставит свои помещения для беженцев с Украины, сообщает во вторник пресс-служба комитета общественных связей Москвы.

Реабилитационный комплекс "Незнайка" был открыт благотворительным фондом "Приют Детства". Он оказывает помощь женщинам с малолетними детьми, людям, подвергнутым жестокому обращению, бездомным. А теперь временно размещает беженцев с Украины.

Здесь уже нашли приют три украинские семьи.

В комплексе смогут проживать 15-20 семей. С 15 июля фонд будет рассматривать заявки и принимать в неделю две-три семьи беженцев.

Им будут предоставлены спальни, горячая и холодная вода, бесплатное питание, а также оказана помощь во взаимодействии с миграционной службой и в поиске работы.

Комплекс расположен в 18 километрах от МКАД на участке земли в 1 га в нескольких зданиях (общей площадью 1500 кв м). Рядом с комплексом протекает речка Незнайка.

Телефоны фонда: 8 (495) 424-01-93, (495) 424-59-33. Московский офис: улица Академика Варги, 5, офис 10.

Как ранее сообщалось, в столице открылись пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей для беженцев. Также переселенцам из Украины будут выплачивать единовременные денежные пособия. Сдать вещи можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).

Всего открывается по одному пункту приема благотворительной гуманитарной помощи - в САО, СЗАО, ЗелАО, по два - ЗАО и ЮАО, по три - в центре, на востоке, в ЮВАО, ЮЗОА, СВАО и Новой Москве.