Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09 июля 2014, 17:35

Реабилитационный комплекс "Незнайка" примет беженцев с Украины

помощь беженцы с Украины

Фото: ИТАР-ТАСС

Жилой реабилитационный комплекс "Незнайка" предоставит свои помещения для беженцев с Украины, сообщает во вторник пресс-служба комитета общественных связей Москвы.

Ссылки по теме

Реабилитационный комплекс "Незнайка" был открыт благотворительным фондом "Приют Детства". Он оказывает помощь женщинам с малолетними детьми, людям, подвергнутым жестокому обращению, бездомным. А теперь временно размещает беженцев с Украины.

Здесь уже нашли приют три украинские семьи.

В комплексе смогут проживать 15-20 семей. С 15 июля фонд будет рассматривать заявки и принимать в неделю две-три семьи беженцев.

Им будут предоставлены спальни, горячая и холодная вода, бесплатное питание, а также оказана помощь во взаимодействии с миграционной службой и в поиске работы.

Комплекс расположен в 18 километрах от МКАД на участке земли в 1 га в нескольких зданиях (общей площадью 1500 кв м). Рядом с комплексом протекает речка Незнайка.

Телефоны фонда: 8 (495) 424-01-93, (495) 424-59-33. Московский офис: улица Академика Варги, 5, офис 10.

Как ранее сообщалось, в столице открылись пункты приема одежды, обуви, санитарно-гигиенических средств и других вещей для беженцев. Также переселенцам из Украины будут выплачивать единовременные денежные пособия. Сдать вещи можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).

Всего открывается по одному пункту приема благотворительной гуманитарной помощи - в САО, СЗАО, ЗелАО, по два - ЗАО и ЮАО, по три - в центре, на востоке, в ЮВАО, ЮЗОА, СВАО и Новой Москве.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать