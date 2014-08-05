Голые матрасы и "названые" внуки: как помочь одиноким бабушкам

Фото: starikam.org

Многие хотят помочь одиноким пожилым людям, живущим в домах престарелых, но не знают, как это сделать. Один из участников конкурса "Молодая Москва", который устраивают департамент культуры и краудфандинговоая платформа Boomstarter, собирает на это деньги. Как живут одинокие бабушки и дедушки, кто решается стать их "внуками" и с чем не могут справиться волонтеры, M24.ru рассказала автор проекта "Внуки для одиноких стариков", замдиректора фонда "Старость в радость" Алла Романовская.

Что самое приятное в работе волонтеров? В чем заключается важность опыта для самих волонтеров?

- Самое приятное – это общение с бабушками, как они встречают, как они ждут. Они готовятся к нашему приезду, наряжаются. Они наряжаются, красятся, им очень важно. Какая-нибудь бабушка идет навстречу и говорит: "Родные приехали!"

И ты думаешь: "Я ради этого на что угодно готов! И на бесконечную дорогу, и какие-то усталости-трудности. Все ерунда по сравнению с тем, что они тебя ждут, что ты им важен". А опыт волонтерский приходит только с часами этих поездок, ты всему учишься. У многих стариков есть какие-то особенности: некоторые впадают в детство, хуже соображают. Много таких вещей, и ты должен быть спокоен, доброжелателен.

Фото: starikam.org

Я помню, мы ездили с одной 17-летней девочкой, она только в институт поступила и решила ездить с нами. Мы заходим в палату, там бабулечки лежачие, она начинает плакать, а я пою им песни "Катюшу", "Смуглянку", "Ой, цветет калина", потому что бабушкам-дедушкам важно в чем-то поучаствовать. Она стоит плачет, я поворачиваюсь к ней, хочу как-то утешить, она отвернулась от меня, кулаком вытерла слезы и сказала: "Нормально". Повернулась с улыбкой уже и продолжила с бабушками петь, общаться.

Часто во время наших поездок мы даем концерты, поем с бабушками, общаемся, а потом обязательно по лежачим палатам проходим. До тех, кто не может выйти, вообще никто не доходит.

В Дубне есть одна бабулечка, такая красивая, песни поет. Как-то раз она спала, и мы тихонечко пели соседке. Соседка стала ее расталкивать и говорить: "Маруся, просыпайся! Спой, пока не померла! Давай, я с тобой петь буду!" И вот они вместе сидели и пели. Недавно с нами в Смоленскую область ездила певица Рада Рай, ее и бабушки-дедушки узнали, и персонал.

Фото: starikam.org

Расскажите про волонтеров, кто участвует в этих поездках?

- В основном это молодые люди, студенты или только что закончившие вуз. Волонтеров, которые достаточно много ездят, которых ты помнишь в лицо, человек 70. А люди постарше в основном помогают деньгами.

Как появилась идея навещать одиноких пожилых людей?

- Это все началось случайно, с первого дома в Псковской области, где наш директор Елизавета Олескина была на фольклорной практике. Ее ужаснула обстановка, и она захотела туда вернуться. Потом мы поняли, что часто не сможем туда ездить, и придумали проект "Внуки по переписке".

Фото: starikam.org

Мы спросили бабушек и дедушек, кто хочет получать письма от волонтеров. Это оказалось для них очень важно, потому что очень много лет им ни от кого не приходили письма.

И получилось, что спрос превысил предложение. Скоро бабушек стало меньше, чем желающих писать. Сейчас у нас переписку с 4 тысячами бабушек ведет 5 тысяч человек.

О чем "названые внуки" переписываются со своими бабушками?

- Многие задаются этим вопросом. У нас есть какой-то определенный свод правил, например, писать не реже раза в месяц, и мы предупреждаем, что не все бабушки отвечают, потому что кто-то не умеет писать, кто-то не видит.

Но всем приятно получать письма. Кто-то про семьи свои рассказывает, про свои дела.

У некоторых по три, по четыре бабушки по переписке, они всем регулярно пишут, причем всем разное. Я говорю: "Ты как, под копирку?" – она говорит: "Нет, почему, в разное время сажусь и пишу".

Одной бабушке в Тверской области мама с дочкой начали писать, а бабушка лежачая. И у них какие-то теплые отношения сложились, они к ней на день рождения приезжали, цветы привозили, подарки. Бабушка их уже совсем родными стала считать. И этих случаев очень много. Приезжаешь, а фотографии внуков у них на стенке висят, и они рассказывают, что "вот у меня Машенька, она сессию сдала или поехала куда-то, или замуж собирается, мне писала".

Что самое сложно в работе волонтеров? Бывают ли случаи, что кто-то не выдерживает и "слетает"?

- Ребята ходят, разговаривают, бывает, разговорились и бабушка запала в душу, и все - начинают общаться, ездить специально. Спросишь: "Ты едешь в Нижегородчину?" Отвечают: "Да, конечно, я не могу пропустить, у меня там бабушка. Часто такое бывает, что прямо дружат и с теми, с кем переписываются. Бывает, люди пишут бабушкам, а потом – раз! – и приезжают.

Самое трудное, наверное, особенно для тех, кто много общается, когда бабушки уходят. Ты понимаешь, что это неизбежно, что они все пожилые и ничего не сделаешь. Кто-то устает просто потому, что есть такой порыв "я спасу мир", и человек начинает ездить в каждую поездку, каждые выходные. Обязательно наступает период, когда ты должен выделить для себя какие-то дома и ездить только в них.

Кто попадает в дома престарелых? Какая самая типичная история их обитателей?

- Вообще, есть стереотипы, что туда попадают злые старики, которые прожили жизнь плохо и их сдали. Но все истории разные. В глубинке больше таких, у кого никого не осталось.

Вы регулярно выпускаете книги с историями этих людей. Чем запоминаются их судьбы?

- У нас вышло уже три книги с историями. Мы записываем, расшифровываем и самое интересное публикуем в книге, которая так и называется: первая – "10 историй жизни", вторая – 20, сейчас вышла третья – 30 историй. Они там рассказывают, как они росли в годы война, кем работали. У многих просто героические жизни.

Одна бабушка у нас была в Псковской области, в 19 лет вышла замуж, прожила с мужем полгода, он ушел на войну – и пропал без вести. И она больше так замуж ни за кого и не вышла. Сказала, что она его всю жизнь ждала, любила. Потом работала, ездила в Петербург, песни пела – такая активная. И все, так она потом одна и осталась и в доме престарелых: то ли дом сгорел, то ли что-то, или уже старенькая стала и сама ушла в дом престарелых.

А иногда одинокие дедушки и бабушки женятся в домах престарелых, и им выделяют семейную комнату.

Фото: starikam.org

Как выбираете дома престарелых?

- Где хуже, туда и ездим. Сначала мы просто открывали справочники и ездили в понравившиеся названия. Иногда начальники домов престарелых сами на нас выходят и просят, чтобы мы приехали.

Один раз мы ехали из одного дома в другой в Нижегородской области, и таксист сказал: "Вы пропустили такую больницу"… Мы приехали, и там действительно было тяжело: голые стены, бабушки лежали на каких-то голых матрасах… Потом мы помощь собирали вплоть до подушек и одеял.

В какие регионы ездите, кроме Подмосковья?

- В Тульскую, Тверскую, Калужскую, Рязанскую, Архангельскую, Псковскую области. Всего – более 20 регионов. Еще у нас есть региональные группы, которые сами ездят: в Уфе, Смоленске, Санкт-Петербурге и других городах.

Фото: starikam.org

Какова ситуация в домах престарелых по России в целом, и отличается ли в этом плане Москва от Подмосковья и от других регионов?

- В московских и подмосковных домах престарелых чаще всего хорошо. Они относятся к ведомству соцзащиты, и там чаще всего неплохо, потому что по регламенту должно быть специальное финансирование, сотрудники в штате, медицинское обслуживание. Плюс к этому в домах престарелых бабушки и дедушки платят за пребывание 75% пенсии. А есть еще такое явление, как отделение сестринского ухода при больницах. В Подмосковье это очень распространено. Туда старики попадают перед тем, как их распределят в дом престарелых. Эти отделения находятся в ведении Минздрава, и там совершенно другое финансирование. Это маленькие больнички, с облупившимися стенами. Официально они там должны быть не больше полугода, но часто в домах престарелых нет мест, и они там живут годами, десятилетиями.

Что нужно старикам больше, человеческое внимание или какие-то материальные вещи? Какие есть трудности в России с домами престарелых? Хватает ли лекарств?

- Все одинаково важно, потому что им не хватает внимания, они в информационном вакууме, одиночестве, им очень важно, чтобы с ними общались. При этом ты не можешь быть спокойным, если видишь, что бабушка на разваленной кровати, на каком-то гнилом матрасе.

Фото: starikam.org

Памперсы, например, выдают для взрослых только инвалидам по программе индивидуальной реабилитации. А, если человек не инвалид, но ему нужны памперсы, он должен покупать их сам. Большая пачка стоит 1000 рублей, а то и 1500. Естественно, пенсии в 5000 рублей, 75% процентов которой они отдают в дом престарелых, на это не хватает.

Больше проблем с медицинским обслуживанием. Часто нет возможности отвезти кого-то в город. Поэтому мы тоже стараемся помочь, когда, например, точно знаем, что по квоте можно сделать операцию на глазах.

Расскажите о сокращении домов престарелых. Насколько остро стоит эта проблема?

- Это называется оптимизацией, маленькие дома престарелых закрывают в целях экономии и бабушек-дедушек перевозят в дома-гиганты на 600 человек. Они, может, и оснащены неплохо, но медицинского персонала на каждого пожилого человека меньше, чем в маленьком доме, и получается, что человеческое стирается. Нескольким санитаркам нужно покормить, перестелить, убрать целый этаж лежачих по 60 человек, стирается человеческое отношение, и старики там быстрее гаснут.

Могут так поселить, что одна бабушка в уме, а вокруг нее все в деменции, не соображают, а она лежачая, и ей не с кем поговорить. Очень тяжело.

Как находите спонсоров?

- В основном мы существуем за счет частных пожертвований через Интернет, мы пишем в соцсетях. Бывает, что компании сами на нас выходят и помогают.