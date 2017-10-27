Долой короля. Каталония провозгласила независимость, Мадрид пошел в бой

Парламент Каталонии принял резолюцию о провозглашении независимости от Испании. Пока женералитет планирует открытие посольства в Мадриде, в самой столице приняли меры для ограничения самоуправления республики.

Фото: АР/Santi Palacios

Резолюцию о независимости Каталонии на рассмотрение парламентариев внесли коалиция "Вместе за" (JxSi) и леворадикальная партия "Вместе за народное единство" (CUP). За принятие документа проголосовали 72 депутата, десять выступили против, еще двое воздержались, передает РИА Новости. Представители оппозиционных фракций каталонского парламента, которые заявили о незаконности голосования, покинули заседание. Всего в нем заседают 135 депутатов.

Документ гласит, что "Каталония превращается в независимое государство в форме республики" − независимое, правовое, демократическое и социальное. Резолюция включает 17 пунктов. В частности, речь идет о "содействии заключению договора о двойном гражданстве с Испанией", договоренностях по разделению активов и обязательств с Каталонией, а также отстаивании признания независимости республики.

Стоило парламенту Каталонии принять резолюцию о независимости, в ее правительстве заговорили о необходимости готовиться к открытию своего посольства на территории Испании. Тем временем председатель правительства Испании Мариано Рахой пообещал восстановить прежний порядок в Каталонии. "Я призываю всех испанцев к спокойствию. Правовое государство восстановит законность в Каталонии", − цитирует политика ТАСС.

Фото: АР/Emilio Morenatti

Менее чем через час верхняя палата парламента королевства одобрила предложенные правительством страны меры для разрешения так называемого каталонского кризиса, а именно разрешила активировать 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление в регионе. Власти королевства намерены распустить правительство Каталонии и объявить досрочные выборы в местный парламент. До момента назначения нового правительства и избрания депутатов управление региона по плану Мадрида должно перейти в их руки.

По данным ТАСС, на фоне новостей о провозглашении независимости республики курс евро к доллару на внебиржевом рынке Forex упал на 0,55%, и это минимальный показатель с середины лета. Фондовый индекс Испании IBEX35 тем временем снизился на 2%.

Референдум о выходе из состава королевства прошел в Каталонии 1 октября. В нем участвовали 2,28 млн из 5,31 млн жителей региона, имеющих право голоса. Более 90% участвовавших в референдуме выступили за провозглашение независимости республики.

Власти Испании отказались признать результаты референдума, назвав его проведение незаконным. Каталонцы настаивают на обратном. После голосования инициаторы независимости республики обещали предпринять последнюю попытку договориться с Мадридом.