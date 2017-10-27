Поганый слесарь. 6 фактов из советской жизни Ли Харви Освальда

В США рассекречены документы расследования убийства президента Джона Кеннеди. Судя по ним, ФБР всерьез отрабатывало версию причастности к громкому преступлению советских спецслужб. Что неудивительно, убийца Кеннеди, бывший морпех Ли Харви Освальд, два с половиной года прожил в СССР. Редакция портала Москва 24 вспомнила о наиболее интересных эпизодах советской эпопеи самого известного убийцы 20 века.

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Ради советского гражданства Освальд вскрыл вены

Бегство из США Освальд обставил, как намерение обучаться в Европе. По европейской студенческой визе в сентябре 1959 года он сначала отплыл на корабле в Англию, а оттуда самолетом переправился в Хельсинки, где получил уже советскую визу. На первой же беседе в советских «органах» 20-летний Освальд заявил, что является убежденным марксистом и фанатом всего советского. Для начала Ли Харви хотел поступить в Московский государственный университет. Однако его ходатайство о получении советского гражданства было отклонено. Отказ настолько шокировал молодого марксиста, что в гостиничном номере он вскрыл себе вены на руках. Освальда сначала отправили в психбольницу, а затем с глаз подальше − в Белоруссию, где он получил должность слесаря на Минском радиозаводе.

Американец был "поганым слесарем"

Любопытно, что наставником Освальда на новом месте работы стал молодой инженер и будущий президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Шушкевичу, неплохо владевшему английским, поручили натаскать Освальда по русскому языку. Как вспоминает Шушкевич, Освальд производил впечатление уравновешенного, педантичного и аккуратного человека. Однако, по словам экс-президента Белоруссии, работник из него был никакой: "Я боялся, чтобы к нему не попал мой заказ. Потому, что он был поганым слесарем".

Освальд получал как директор завода

В Минске Освальд был достаточно зажиточным по советским меркам человеком. К заводской зарплате в 700 рублей (после денежной реформы 1960 года, сумма уменьшилась в 10 раз), Освальд, как беженец, получал по линии Красного креста еще 700 рублей ежемесячно, средний же доход по стране тогда составлял 780 рублей. В ценах 1959 года Освальд мог купить на эти деньги 3 костюма, два пальто или 70 бутылок водки. Самый дешевый в то время советский автомобиль Москвич-401 стоил 9000 рублей. На "топовый" Москвич-407 Освальду пришлось бы копить 1,5 года, откладывая в кубышку весь свой доход. Между тем директор завода, где работал Ли Харви, зарабатывал те же 1400 рублей в месяц.

Минская жена считала Освальда неудачником

Со своей первой и последней женой, Мариной Прусаковой, Ли Харви Освальд познакомился в 1960 году на танцах в минском Доме профсоюзов. Но этот союз нельзя было назвать гармоничным. По словам Павла Головачева, лучшего друга Освальда, Марина с первых дней после свадьбы стала требовать у мужа большие деньги и дорогие вещи, чего Освальд, даже со своей внушительной по советским меркам зарплатой, позволить себе не мог.

"Я сам свидетель, как Марина насмехалась над ним и в присутствии других говорила о Харви: "Да это и не мужчина вовсе... Что он мне может дать...",- вспоминал Головачев.

За Освальдом велась постоянная слежка

Сотрудники КГБ, что неудивительно, вели постоянную слежку за Ли Харви, фиксируя все его перемещения и контакты. Стандартная запись из рассекреченного дела Освальда: "В 13:35 он вновь выходит из дома, садится в троллейбус № 2 на площади Победы, доезжает до Центральной (сейчас Октябрьской) площади, вышел последним, пошел вниз по ул. Энгельса, Маркса, Ленина в булочную на проспекте Сталина. Там купил 200 граммов ванильного печенья, зашел в кафе "Весна", выпил чашку кофе с печеньем и отправился к кинотеатру "Центральный". Изучил афишу, купил газету ("Знамя юности"), еще раз зашел в булочную, сразу вышел, сел на троллейбус № 1 и доехал до площади Победы. Был дома в 14:20″.

КГБ установила прослушку и в квартире Ли Харви. Оперативники были свидетелями постоянных семейных скандалов в интернациональной семье:

"Освальды идут на кухню.

12.50, возвращаются в комнату.

Марина: Прочь с моих глаз, собака! Мерзавец! Не смотри так на меня — никто тебя не боится. Иди к черту, подонок!

Освальд: Очень хорошо.

Марина: Можешь ехать в свою Америку без меня, и, надеюсь, ты сдохнешь по дороге".

В Минске Освальду было скучно

Все время пребывания в СССР убийца Кеннеди вел дневник. Судя по записям, Освальд вскоре разочаровался в советском образе жизни и тосковал по буржуазным ценностям.

"Я начинаю пересматривать свое желание остаться. Работа серая, деньги негде тратить, нет ночных клубов и боулинга, нет мест отдыха, кроме профсоюзных танцев. С меня достаточно",- писал Ли Харви.

В начале 1961 года Освальд принимает окончательное решение вернуться в США, в мае 1962 вместе с женой Мариной и дочкой Джун он покинул СССР.