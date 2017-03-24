США ввели санкции против организаций и граждан из 10 стран

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США ввели санкции против 30 лиц и компаний из 10 стран за нарушение санкционного режима в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщается на сайте Госдепартамента.

В санкционный список, в частности, попали граждане и компании Китая и ОАЭ за передачу технологий по реализации ракетных программ Ирану. 11 лиц и компаний обвиняются в причастности к поставкам иранского оружия в Йемен.

В Госдепе подчеркивают, что санкции "не распространяются на правительства или страны", в которых проживают эти лица.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает санкции, которые отрежут КНДР от глобальной финансовой системы. Ограничения усилят экономическое и дипломатическое давление, особенно в отношении китайских банков и компаний.