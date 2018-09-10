Эксперты прокомментировали предварительные итоги выборов мэра

9 сентября в Москве прошли выборы мэра. Согласно предварительным данным Мосгоризбиркома по итогам обработки 99,4% бюллетеней, действующий градоначальник Сергей Собянин лидирует с результатом 70,7% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Он набирает 11,42%. За кандидата от "Справедливой России" Илью Свиридова проголосовали 7,04%, за кандидат от ЛДПР Михаила Дегтярева – 6,74%, Кандидат от партии Союз горожан Михаил Балакин набирает 1,87%.

Фото: Агенство Москва/Авилов Александр

Промежуточные итоги подтверждают прогнозы, которые накануне выборов делали социологи и эксперты. Так 3 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты соцопроса, согласно которым 70% москвичей сообщили, что готовы отдать свой голос за действующего мэра.

По мнению политолога Алексея Мухина, итоги были предсказуемыми, прежде всего, потому что большинство москвичей поддерживает те изменения, которые произошли с городом за последние годы.

“Никто из политиков всерьез сейчас не стал бы тягаться с Собяниным. За восемь лет он заручился доверием населения. Программа, с которой он шел на выборы, говорит, что курс на реализуем ранее изменения, будет сохранен. Основные столпы – это реновация, удобная городская среда и социальная сфера”, – утверждает эксперт.

При этом политические программы конкурентов Собянина по выборной гонке, Мухин оценил как "невнятные" и "формальные"

"Они явно преследовали другие интересы и, скорее работали на свою будущую узнаваемость. Им нужен был статус "кандидата в мэры", который сам по себе звучит солидно", – предположил политолог.

Аналитики оценили прошедшие выборы мэра Москвы



С выводами Алексея Мухина согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, предвыборные программы оппонентов действующего мэра были встроены на эпатаже и громких обещаниях, при этом конкретные решения городских проблем никто не озвучил.

"Нельзя принять за программу резкие ксенофобские высказывания, как у Кумина. Это несерьезно. И считать программой то, что Свиридов молодой, родился в Москве, и поэтому он знает, как сделать хорошо для города, тоже нельзя. Никто не предъявил возможный план преобразования. Например, тут мы построим то-то, а деньги на это заработаем там-то. Собянин же выступил с детально проработанной программой по каждому из округов Москвы, по каждому району. Это понятный взгляд на комплексное развитие мегаполиса", – отметил спикер.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

То, что большинство избирателей проголосовали за Сергея Собянина, говорит о том, что результаты его деятельности на посту градоначальника оцениваются москвичами, как отвечающие их интересам, считает Данилин.

"Собянину было, что предъявить, результаты проведенной работы. Недавнее открытие семи станций метро это просто подарок для 300 тысяч москвичей, не считая жителей Подмосковья. Реальные дела говорят за него. Даже те, кто его критиковал, в целом, поддерживают то, что он делает. Пусть не все преобразования, которые делаются, изначально понятны горожанам, как было с реновацией, выделенной полосой, платными парковками, но потом, когда ты смотришь на это в контексте, то оказывается, что это делает город удобным для жизни", – говорит эксперт.

Павел Данилин также высоко оценил организацию выборов.

"Все было на высочайшем уровне. Можно сказать, что это самые чистые выборы в Москве. Прекрасно сработал корпус наблюдателей. Всего поступило не более 20 сообщений о технических нарушениях. Они не подтвердились. Были фейковые сообщения о нарушениях, но потом выяснялось, что это состряпанные ролики годичной давности", – резюмировал спикер.

Более 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы работали 9 сентября. Следили за порядком на избирательных участках свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами. Кроме того, более 17 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники ЧОП и другие.

На выборах были введены некоторые новшества. Помимо время работы участков, которое продлили на 2 часа, впервые на выборах мэра избирательные участки были организованы не только в городе, но и в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Этот принцип голосования получил название "Мобильный избиратель". Всего за пределами города работали 209 участков.