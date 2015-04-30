Где получить медпомощь в майские праздники

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В период майских праздников столичные медучреждения будут работать по измененному графику, передает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Так, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым, и детские городские поликлиники будут принимать пациентов:

2 и 11 мая – по графику субботнего дежурства; 3, 4 и 10 мая – по графику воскресенья; 1 и 9 мая – по графику праздничного дежурства. Женские консультации работают аналогично за исключением 1 и 9 мая – в эти дни в каждом из округов будет работать по одной консультации (по графику праздничного дежурства).

1, 3, 4, 9 и 10 мая помощь на дому взрослому населению будет оказываться до 16.00, а детскому населению – с 9.00 до 14.00. Вызвать врача взрослому человеку 2 и 11 мая можно будет до 18.00.

Электронные сервисы в поликлиниках

Травматологические отделения детских поликлиник все праздничные дни будут работать с 8.00 до 22.00, молочно-раздаточные пункты – с 6.30 до 12.00.

Аптеки, где отпускают лекарства льготникам, 1, 3, 4, 9 и 10 мая будут открыты до 16.00, а 2 и 11 мая – в часы работы поликлиник.

Аптеки, подведомственные ГБУЗ "Центр лекарственного обеспечения и контроля качества", 1 и 9 мая будут работать с 10.00 до 18.00 (за исключением круглосуточных дежурных аптек); 3, 4 и 10 мая – по графику воскресного дня; 2 и 11 мая – по графику субботы.

Ранее городские власти подвели итоги краудсорсингового проекта "Московская поликлиника". В рамках проекта было направлено более 27 тысяч предложений по улучшению работы столичных поликлиник.

С каким результатом завершился проект "Московская поликлиника"

Среди прочего москвичи предложили создать систему оценки пациентами качества работы поликлиник и отдельных врачей, увеличить время работы поликлиник и обеспечить работу поликлиник в выходные дни.

Также участники проекта предложили принять меры по уменьшению очередей и более рационально использовать рабочее время врачей.