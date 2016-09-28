Поликлинику построят в СВАО на месте ветхих пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
На месте двух ветхих пятиэтажек на северо-востоке столицы построят детско-взрослую поликлинику, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Пятиэтажки расположены на улице Годовикова. Оба дома были построены в 1962 году. Демонтировать их будут в рамках программы сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения.
Проект предусматривает не только демонтаж зданий, но и переустройство инженерных коммуникаций.
Всего в программу сноса были включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века.
Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.
Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.