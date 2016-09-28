Поликлинику построят в СВАО на месте ветхих пятиэтажек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На месте двух ветхих пятиэтажек на северо-востоке столицы построят детско-взрослую поликлинику, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Пятиэтажки расположены на улице Годовикова. Оба дома были построены в 1962 году. Демонтировать их будут в рамках программы сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения.

Проект предусматривает не только демонтаж зданий, но и переустройство инженерных коммуникаций.

