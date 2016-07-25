65 тысяч пациентов присоединились к ЕМИАС в июне

Фото: m24.ru/Александр Авилов

65 тысяч москвичей присоединились к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) в июне, сообщает департамент здравоохранения столицы. По данным ведомства, каждую неделю в системе в среднем регистрируются 16 тысяч москвичей.

ЕМИАС упрощает процедуру записи на прием к врачам в поликлинику. Всего в системе зарегистрированы на сегодня 8,9 миллиона человек – более 70 процентов жителей Москвы.

Сегодня все поликлиники, подведомственные столичному депздраву, подключены к ЕМИАС. С начала года доля записей, сделанных по телефону, через сайт ЕМИАС и мобильное приложение, выросла на два процента (приблизительно на 130 тысяч записей в месяц).

Перенос и отмена записи к врачу онлайн

В ЕМИАС хранятся медкарты москвичей. Пользователи системы могут найти ближайшую к дому поликлинику, записаться на прием онлайн, перенести его без отмены, получить справки и льготные рецепты. В системе собирают и анализируют данные о посещении пациентами медицинских учреждений города, включая спрос на тех или иных врачей, их загруженность и длительность очередей.

Проект был запущен в 2011 году департаментом информационных технологий и департаментом здравоохранения. ЕМИАС постоянно совершенствуется. Например, как заявил в интервью mos.ru замруководителя департамента ИТ Владимир Макаров, качество работы системы в столичных поликлиниках проверяют около тысячи тайных пациентов.

По его словам, создана служба качества, которая регулярно разбирает жалобы пациентов, анализирует отзывы в соцсетях и блогосфере. В работе также помогают волонтеры. Кроме того, благодаря внедрению ЕМИАС специалисты ситуационного центра круглосуточно отслеживают, что происходит в каждом медицинском учреждении, как улучшают доступность медпомощи и сколько приходится ждать приема.