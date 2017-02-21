Врачи предложат идеи по улучшению столичных поликлиник в "Активном гражданине"

Фото: YAY/ТАСС

Предложения по улучшению работы поликлиник ждут от столичных медиков. Конкурс идей "Моя поликлиника" стартует на портале "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудников городских медучреждений просят высказать предложения по улучшению работы взрослых и детских поликлиник.

Каждый врач может внести до трех предложений по темам:



мотивация пациентов к ответственности за свое здоровье;

повышение авторитета медицинского работника;

кодекс требований к "облику" московского врача (профессиональные навыки, этика и другое);

повышение ориентированности на пациентов;

повышение эффективности взаимодействия поликлиники и стационара;

профилактика инфарктов и инсультов;

повышение качества диспансерного наблюдения и ведения хронических больных с тремя и более заболеваниями;

повышение качества медицинских услуг в образовательных организациях города Москвы;

повышение качества оказания медицинской помощи часто и длительно болеющим детям.

После предварительного отбора идеи опубликуют в "Активном гражданине". Затем лучшие из них выберет экспертная группа, состоящая из главных врачей московских поликлиник, победителей конкурса "Лучший врач-терапевт взрослой поликлиники" и "Лучший детский врач поликлиники", а также активных граждан. Победителей ожидают премии.

Принять участие в конкурсе можно на сайте проекта или в мобильном приложении.