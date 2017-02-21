Форма поиска по сайту

21 февраля 2017, 13:46

Врачи предложат идеи по улучшению столичных поликлиник в "Активном гражданине"

Фото: YAY/ТАСС

Предложения по улучшению работы поликлиник ждут от столичных медиков. Конкурс идей "Моя поликлиника" стартует на портале "Активный гражданин", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сотрудников городских медучреждений просят высказать предложения по улучшению работы взрослых и детских поликлиник.

Каждый врач может внести до трех предложений по темам:

  • мотивация пациентов к ответственности за свое здоровье;
  • повышение авторитета медицинского работника;
  • кодекс требований к "облику" московского врача (профессиональные навыки, этика и другое);
  • повышение ориентированности на пациентов;
  • повышение эффективности взаимодействия поликлиники и стационара;
  • профилактика инфарктов и инсультов;
  • повышение качества диспансерного наблюдения и ведения хронических больных с тремя и более заболеваниями;
  • повышение качества медицинских услуг в образовательных организациях города Москвы;
  • повышение качества оказания медицинской помощи часто и длительно болеющим детям.

После предварительного отбора идеи опубликуют в "Активном гражданине". Затем лучшие из них выберет экспертная группа, состоящая из главных врачей московских поликлиник, победителей конкурса "Лучший врач-терапевт взрослой поликлиники" и "Лучший детский врач поликлиники", а также активных граждан. Победителей ожидают премии.

Принять участие в конкурсе можно на сайте проекта или в мобильном приложении.

поликлиники здравоохранение конкурсы врачи медики Активный гражданин

