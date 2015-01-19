Собянин: Надо уделять больше внимания обслуживанию в поликлиниках

Сергей Собянин осмотрел детскую поликлинику на западе Москвы

В рамках программы модернизации здравоохранения приоритетное внимание уделяется поликлиникам. Там делают ремонт, а также устанавливают новое оборудование, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра детской поликлиники №131 в Раменках.

"С каждым годом количество детей в Москве увеличивается, поэтому правительству нужно уделять больше внимания материнству, детству и поликлиническому обслуживанию. Мы провели большую работу по модернизации и замене оборудования, а также ремонту поликлиник. Была внедрена система электронной записи, появились автоматизированные рабочие места", - отметил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин рассказал, что в поликлиники переносится значительная часть медицинской помощи, которую до этого оказывали в стационарах. А электронная очередь позволяет записаться к большинству врачей-специалистов за 3-5 дней, а к терапевту даже за день.

Так, в ходе модернизации амбулаторного звена была улучшена и материально-техническая база детской городской поликлиники №131, расположенной по адресу: ул. Раменки, д.27. Там было создано амбулаторно-поликлиническое объединение, включающее головную поликлинику и четыре филиала.



Как реализуется программа модернизации здравоохранения

Теперь поликлинику №131 могут посещать до 1 600 человек в смену. К лечебному учреждению прикреплены 55 210 детей и подростков до 18 лет. Поликлиника обслуживает районы Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского и Раменки. За 2014 год ее посетили почти миллион человек.

Сейчас в состав поликлиники входят 30 отделений. Прием ведут врачи 15 специальностей, также функционирует дневной стационар на семь коек, работающий в две смены. В структуре поликлиники также находятся:



центр восстановительного лечения детей до 3-х лет;

центр здоровья;

астма-школа;

школа сахарного диабета (с курсами контроля веса);

центр детской и подростковой андрологии;

отделение круглосуточной неотложной медицинской помощи.

Сергей Собянин посетил детскую поликлинику №131 после модернизации

Кроме того, в поликлинике есть современное физиотерапевтическое отделение с водолечебницей и клинико-диагностическая лаборатория.

На ремонт поликлиники №131 было выделено более 23 миллионов рублей. В результате были заменены окна, отремонтированы фасад, кровля, кабинеты врачей-специалистов, холлы, а также благоустроена прилегающая территория. Для учреждения закупили 25 единиц лабораторно-диагностического оборудования на сумму 31, 2 миллионов рублей, сообщила главврач поликлиники Элина Зайцева Благодаря новому оборудованию появилась ранняя и точная диагностика, а также сократилось количество посещений к врачам.

Помимо того, в поликлинике внедрена электронная запись пациентов. Кабинеты врачей оснащены автоматизированными рабочими местами. В 2014 году ДГП №131 стала победителем Московского фестиваля "Формула жизни" в номинации "Детская поликлиника года".

Уникальным структурным подразделением поликлиники является Центр восстановительного лечения детей до трех лет. Сейчас там наблюдаются более 350 детей с перинатальной патологией (недоношенные и маловесные дети, а также дети с врожденными заболеваниями).

Отметим, что в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений. По словам заммэра Москвы Леонида Печатникова, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.