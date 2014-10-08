Окружные дирекции здравоохранения прекратят работу

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Депздрав столицы ликвидирует окружные дирекции здравоохранения и сократит число чиновников, сообщила M24.ru пресс-секретарь департамента Элина Николаева.

Как пояснила Николаева, дирекции закрывают, чтобы разумнее расходовать бюджетные средства. "В здравоохранении столицы сейчас работает огромный чиновничий аппарат. Он неэффективен. Все изменения, которые проводит департамент, направлены на рациональное использование городских денег," - пояснила пресс-секретарь.

По мнению департамента, необходимость в существовании окружных дирекций отпала. Вместо 11 существующих структур в Москве появится одна общегородская. Еще одна продолжит работу в Новой Москве.

Напомним, сейчас окружные дирекции здравоохранения координируют работу аптек, поликлиник, больниц, роддомов, хосписов и санаториев каждого округа. Также дирекции реализуют госпрограммы в сфере здравоохранения и следят за ходом диспансеризации.

В каждой дирекции действует "горячая линия". Ее сотрудники помогают решить неотложные проблемы с медицинской помощью и лекарствами.